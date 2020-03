Iorestoacasa, i corti di MoliseCinema in streaming gratuito

Il Festival MoliseCinema aderisce alla campagna #iorestoacasa, lanciata dal mondo della cultura per contribuire a contrastare il contagio del Covid-19. Fino al termine del periodo di quarantena il Festival renderà disponibile, in streaming gratuito sul proprio sito, una selezione dei cortometraggi del concorso di MoliseCinema 2019, aspettando la 18° edizione attesa dal 4 al 9 agosto 2020 a Casacalenda.

“Con l’adesione alla campagna nazionale #iorestoacasa, a cui partecipano molte istituzioni culturali e in prima linea lo stesso Ministero dei Beni Culturali – spiega Federico Pommier Vincelli, direttore di MoliseCinema – il nostro Festival vuole contribuire a lanciare un messaggio forte: la cultura non si ferma e vuol anzi aiutare il paese a trovare ragioni di speranza, fiducia e rinascita. Siamo contenti di dare la possibilità al pubblico, costretto a casa dall’emergenza, di fruire di cinema di qualità e di vedere attraverso la rete film brevi che non è facile incontrare nei normali canali di distribuzione”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie agli autori, produttori e distributori che hanno dato il proprio benestare alle proiezioni dei film. Tra gli altri: CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, Elenfant Distribuzione, Premiere Distribuzione, Zen Distribuzione. Tra i titoli che il pubblico potrà vedere gratuitamente in una sezione dedicata in streaming gratuito sul sito www.molisecinema.it: Doppio sei di Pierluigi Braca e Luigi Montebello, Goodbye Marilyn di Maria Di Razza, I santi giorni di Rafael Farina Issas, Memorie di Alba di Andrea Martignoni e Maria Steinmetz, Peccatrice di Karolina Porcari, Piano terra di Natalino Zangaro, Storia triste di un pugile scemo di Paolo Strippoli e il corto animato Sugarlove di Laura Luchetti. Alcuni di questi titoli sono disponibili fino al 27 marzo. Nei prossimi giorni saranno disponibili anche altri titoli dei concorsi italiano e internazionale del Festival.