Greco, Nola e Primiani: “Pozzilli va dichiarata zona rossa”

“Chiediamo ai sindaci dei Comuni molisani e chi ha la possibilità di contattate medici in pensione affinché possano rispondere al bando del 19 marzo emanato dall’Asrem, che sotto la spinta del MoVimento 5 Stelle, ha finalmente recepito l’importanza di reperire personale medico da dislocare nei vari ospedali della regione in una situazione di emergenza come quella che vive il Paese”. È l’appello lanciato dai portavoce del M5S in Consiglio regionale, Andrea Greco, Vittorio Nola e Angelo Primiani. “Nello specifico l’Asrem – sottolineano gli esponenti del MoVimento 5 Stelle – oltre a 25 medici di Medicina d’urgenza, cerca altri 54 medici in pensione. In quest’ultimo caso si tratta di 25 medici di Medicina d’urgenza, 4 per le malattie dell’apparato respiratorio, 10 per l’apparato cardiocircolatorio, 15 per la Medicina interna. Al bando potranno rispondere anche medici con titoli equipollenti. Chiunque è interessato può contattare l’Asrem o il direttore generale, Oreste Florenzano il quale si è detto disponibile a raggiungere un accordo visto che si tratta di incarichi libero – professionali. Come MoVimento 5 Stelle ci stiamo già muovendo in particolare per garantire la possibilità ai presidi di Venafro, Larino e Agnone di poter assicurare servizi fondamentali per la popolazione e al tempo stesso di decongestionare gli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli che vivono una situazione di forte impasse dettata dall’emergenza coronavirus. Invito tutti a darci una mano in quello spirito di collaborazione che oggi più che mai è necessario per il bene del Molise e dell’Italia intera”.

Caso Neuromed – “Durante i lavori del tavolo con Asrem, il presidente Toma e il consiglio regionale, abbiamo chiesto che i 9 pazienti, 5 dei quali di fuori regione, risultati positivi al Covid -19 all’istituto Neuromed, vengano trattenuti e curati in un’ala specifica della struttura dove bisogna bloccare le attività ed iniziare le operazioni di sanificazione. È impensabile che i 9 pazienti possano essere trasferiti al Cardarelli di Campobasso già alle prese con numerosi casi. In virtù di quanto verificatosi al Neuromed, inoltre riteniamo opportuno che Pozzilli venga dichiarata ‘zona rossa’ al fine di ricostruire tutta la catena dei potenziali contagi. Ed ancora – concludono

Nola, Greco e Primiani – alcuni sindaci stanno emanando delle raccomandazioni secondo cui le persone che negli ultimi giorni sono state al Neuromed dovranno rivolgersi immediatamente ai numeri preposti. Al tempo

stesso abbiamo chiesto di aumentare i numeri dei tamponi da effettuare su chi è stato in contatto con persone contagiate, solo in questo modo potremo ricostruire l’intera catena e tentare di non aumentare il dilagare dell’epidemia”.