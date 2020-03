Giuseppina Ferri nominata commissario al Comune di Agnone

Il vice prefetto di Isernia, Giuseppina Ferri, traghetterà il Comune di Agnone fino alle prossime elezioni. La nomina a commissario è stata frmata dal neo prefetto Vincenzo Callea. “A seguito delle dimissioni presentate in data 19 marzo 2020 da 7 consiglieri comunali su 12 assegnati al comune di Agnone – si legge nella nota diramata dall’Ufficio del Governo di Isernia – in considerazione che le stesse sono irrevocabili e non necessitano di una presa d’atto e sono immediatamente efficaci, il Prefetto di Isernia, Vincenzo Callea, rende noto che con proprio decreto, ha nominato la dottoressa Giuseppina Ferri, viceprefetto in servizio presso questa Prefettura, Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente”. Nel 2012 Giuseppina Ferri è stato commissario straordinario anche al Comune di Venafro.