Fca chiede cig fino al 14 maggio: ma a Termoli si continua a lavorare, paura tra gli operai

La Fca ha chiesto la cassa integrazione cautelativa per tutti i suoi operai fino al 13 maggio, facendo ricorso al decreto ‘Cura Italia’ messo a disposizione del Governo. Allo stabilimento di Termoli, però, anche se a regimi ridotti, si continua a lavorare. In questi giorni di apertura esclusiva del cambio C520 e del motore T4 lavorano circa 600 operai sui due turni, rispetto ai 1600 in tempi di ordinarietà. La situazione è in evoluzione e cambierà di settimana in settimana. Ma al momento continua il forte malcontento all’interno della più grande fabbrica della regione. La direzione ha fornito di dispositivi di protezione, così come previsto dal protocollo, solo gli operai che non possono rispettare le distanza di sicurezza di un metro. Ma i dipendenti non si sentono al sicuro e vorrebbero essere dotati tutti di protezioni, al di là di quello che prevedono i documenti ufficiali. L’azienda in questo momento, come tante altre aziende, ha difficoltà a reperire mascherine per tutti, pur volendo, gli operai però continuano a lavorare nella paura. Per questo lo sciopero è confermato fino a domenica e i sindacati Uilm, Fim, Ugl-Fismic continuano a chiedere la chiusura di tutto lo stabilimento. Il Soa, sindacato operai autorganizzati, ha inviato un nuovo esposto al prefetto, alla Regione e al comune di Termoli affinché gli ammortizzatori sociali vengano attivati immediatamente, chiedendo anche la sospensione in regione delle produzioni dei servizi non essenziali, prospettando un prolungamento dello sciopero in Fiat anche per la prossima settimana.