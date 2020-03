Emergenza Covid-19: l’Asrem cerca medici pensionati, pubblicato il bando

L’Azienda sanitaria regionale, a seguito dell’emergenza Coronavirus, ha emanato un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali, per sei mesi, a medici specialisti in pensione. L’Asrem, in particolare, è alla ricerca di: 25 medici di Medicina d’urgenza, 4 della disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, 10 dell’apparato cardiocircolatorio e 15 di Medicina interna. Il bando è reperibile sul sito web dell’Azienda sanitaria regionale.