Coronavirus, l’appello di Toma: serve con urgenza personale sanitario

L’Asrem, corre ai ripari per reperire figure professionali nel settore della sanità quali gli infermieri e operatori socio-sanitari per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi, la stessa Asrem, ha pubblicato due avvisi pubblici per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici, anche in quiescenza, e per il conferimento di incarichi libero professionali a medici specializzandi. Ma intanto il presidente della Regione, Donato Toma, ha sottolineato l’urgenza di assumere personale sanitario subito. «L’esigenza impellente che in questo momento ha il Servizio sanitario regionale è la ricerca di personale sanitario allo scopo di fronteggiare l’emergenza – ha detto – Finora hanno risposto all’appello sei medici, tra cui uno specializzando e tre professionisti in pensione, cui va il nostro ringraziamento per la disponibilità mostrata. Ci auguriamo che altri vogliano seguire il loro esempio. Ciò che sta facendo il personale sanitario molisano, nelle sue diverse articolazioni, medici, infermieri, operatori socio-sanitari, farmacisti, volontari, è davvero ammirevole e il Molise non finirà mai di ringraziarli. Come pure va sottolineato e apprezzato il lavoro di tantissimi molisani che sono impegnati nei cosiddetti servizi essenziali, pubblici e privati, a riprova che la nostra è una grande regione che sta dimostrando, nella quotidianità, di reagire con alto senso di responsabilità», ha concluso il presidente della Regione.