Coronavirus, è morta l’anziana di Monteroduni. L’Asrem: 49 le persone positive al test

Il bollettino giornaliero sull’emergenza Coronavirus in Molise, parla di un nuovo decesso. Si tratta dell’anziana di Monteroduni, ricoverata da qualche giorno in Terapia intensiva. Sei le persone molisane decedute, di cui due in strutture di fuori regione. Intanto è salito a 49 il numero dei tamponi positivi eseguiti dall’inizio dell’emergenza. Tra questi c’è anche quello su un anziano di una casa di riposo di Cercemaggiore, dove saranno attivate le misure previste dal protocollo.L’attenzione resta altissima perché l’attuale settimana e la prossima si riveleranno decisive per capire l’andamento della diffusione del contagio. Sotto stretto controllo la situazione di Montenero di Bisaccia e di Riccia, dichiarate zone rosse. L’Asrem, nel frattemp0 ha avviato le procedure per l’assunzione di personale sanitario, al momento sei medici hanno risposto all’appello. Ma è chiaro che c’è bisogno di tanti altri professionisti del settore sanitario per fronteggiare l’emergenza.