Bar aperto nonostante i divieti, titolare e avventore denunciati dai Carabinieri di Cantalupo nel Sannio

Emergenza Coronavirus: proseguono i controlli da parte dei Carabinieri per assicurare il rispetto delle misure preventive disposte dal Governo.

I Carabinieri di Cantalupo nel Sannio, in particolare, durante un servizio di perlustrazione in un paese dell’area matesina, hanno trovato un bar aperto.

All’interno, oltre al gestore, c’era un avventore. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà.

A questo punto i militari della stazione di Cantalupo hanno approfondito le verifiche, segnalando alle autorità preposte carenze relative al rispetto delle norme igieniche.

Con ogni probabilità, il Comune disporrà la sospensione dell’attività. Il caso è stato segnalato all’Ufficio Suap e alla Prefettura.