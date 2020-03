Agnone: “Perchè abbiamo fatto cadere il sindaco”, parlano i dimissionari

Perchè abbiamo fatto cadere il sindaco. In un comunicato, alcuni dei firmatari delle dimissioni in massa che hanno provocato lo scioglimento del consiglio comunale di Agnone spiegano i motivi della loro scelta: “Le ragioni politiche che hanno sostenuto, in me, Marcovecchio, e Melloni, la scelta di dimetterci sono state determinate dal disapprovare l’assenza del Sindaco nel momento in cui in tutta Italia è scoppiata l’emergenza. Abbiamo fatto sentire la nostra voce chiedendo di supportare la popolazione con attenzioni che andassero oltre la diffusione delle direttive governative e delle ordinanze sindacali emanate. Il Sindaco in questo momento avrebbe dovuto esprimere fisicamente la sua presenza per affiancare la collettività che andava e va guidata nei comportamenti volti alla salvaguardia della salute pubblica. Una presenza fisica da riportare anche in un’azione politica di confronto e concertazione anche con le forze di minoranza presenti nel consiglio comunale preoccupate, tra l’altro, delle sorti del Caracciolo che continua ad essere una risorsa da tutelare e valorizzare richiamando la gestione regionale ad una considerazione del nostro ospedale che pare divenire sempre più relegato ad una posizione marginale. Lo stile amministrativo e comunicativo, da tempo ragioni di fratture interne, costituisce la ragione principale della scelta di preferire l’insediamento di un commissario prefettizio che, proprio nel momento dell’emergenza, garantirà la tutela dei bisogni della collettività. Le dimissioni erano sicuramente inaspettate in questo momento poiché è mancata una sorta di preavviso ma sono state solo l’anticipazione di un voto sfavorevole al bilancio, di qui a qualche settimana, evidentemente sostenuto da convincimenti che ci hanno dato la forza e il coraggio di farlo adesso”.