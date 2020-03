Mirabello Calcio i tesserati continuano ad allenarsi a casa

Lo sport si è fermato ma l’entusiasmo dei bambini assolutamente no. In questi giorni dove abbiamo più tempo libero è facile dedicare ancora più tempo ai social. In Molise le società sportive, sopratutto i settori giovanili, hanno trovato il modo di proseguire gli allenamenti. La bacheca Facebook della Scuola Calcio Mirabello è affollata di post dei suoi ragazzi che costretti a stare a casa, dopo le lezioni on line con la scuola, trovano tempo e spazio per allenarsi. C’è chi si allena in giardino, chi invece ha trasformato il garage nella sua palestra personale e chi come tanti con attenzione eseguono gli esercizi in casa, con il beneplacito dei genitori. Andrà tutto bene è questo il messaggio che lanciano gli atleti del Mirabello calcio. Restando a casa torneremo presto alla noramlità.