Isernia. Ordinanza del sindaco: multe fino a 500 euro a chi va a correre o passeggiare a Le Piane

Dopo vari appelli caduti nel vuoto, il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha firmato un’ordinanza che vieta la pratica di sport e attività motorie all’aperto, fino al 3 aprile, nell’intera area pubblica di località Le Piane, ovvero nell’area che parte dalla piscina comunale e che circoscrive, compreso i percorsi sportivi e non che riconducono all’area di Tremolicci. I trasgressori rischiano una multa da 25 a 500 euro. Ma ecco i passaggi salienti dell’ordinanza in cui il sindaco ordina “Nella intera area pubblica comunale denominata Le Piane (ovvero nell’area che parte dalla piscina comunale e circoscrive la zona ove è ubicato lo stadio comunale, compreso i percorsi sportivi e non che riconducono all’area di Tremolicci) è vietata la pratica di sport e attività motorie all’aperto, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020. Il settore tecnico è incaricato di apporre nelle strade di accesso all’area in oggetto adeguate segnalazioni, riportanti, ben visibile, il contenuto della presente ordinanza. La Polizia municipale è incaricata dell’attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000, fatta salva l’azione penale ai sensi dell’articolo 650 del codice penale”.