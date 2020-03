Emergenza Coronavirus, in arrivo la cassa integrazione guadagni in deroga

Tra le misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese varate dal Governo nazionale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, un ruolo fondamentale riveste la Cassa Integrazione Guadagni in deroga che consente la possibilità di decretare la concessione di trattamenti di CIG, per una durata massima di nove settimane. Un provvedimento destinato alle aziende con più di cinque dipendenti. L’assessore al Lavoro Mazzuto ha incontrato in videoconferenza i sindacati nel corso del quale è stato deciso di strutturare uno schema di accordo-quadro regionale che potrebbe essere conseguentemente sottoscritto nella giornata di lunedì prossimo