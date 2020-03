Clamoroso ad Agnone: sette consiglieri si dimettono, cade l’amministrazione Marcovecchio

Clamorosa novità dal Comune di Agnone: è caduta l’amministrazione comunale guidata da Lorenzo Marcovecchio. Questa mattina 7 consiglieri hanno protocollato le loro dimissioni. Oltre a Saia, Catauro, Sabelli e Scarano, hanno presentato le dimissioni i due ex assessori Marcovecchio e Melloni (che già avevano presto le distanze dalla maggioranza) e il consigliere Cellilli. Marcovecchio era stato eletto nel giugno del 2016. La notizia ha colto un po’ tutti di sorpresa. La crisi era nell’aria già da qualche mese, è vero. Ma finora i numeri avevano permesso di amministrare: “Prendo atto di questa decisione – ha commentato l’ex sindaco – sinceramente non me l’aspettavo, visto il periodo così delicato. Ero andato in Comune per adottare misure più restrittive per affrontare il coronavirus. E invece ho trovato questa novità. Ognuno è libero di fare le proprie scelte. Il Comune andrà avanti, come sempre. Non è nato e non è morto con Lorenzo Marcovecchio. Verranno amministartori migliori di me. Ricandidarmi? É prematuro dirlo ora. In questo momento c’è una battaglia molto più importante da affrontare”.