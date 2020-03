Altro caso di coronavirus in provincia di Isernia: è un uomo di Rionero Sannitico

Un’altra persona è risultata positiva al coronavirus in provincia di Isernia. È un uomo di 59 anni, di Rionero Sannitico. La settimana scorsa si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale di castel di Sangro per altri problemi di salute. Trasferito all’Aquila, il tampone aveva dato esito negativo. Oggi, invece, un nuovo test ha riscontrato la presenza del coronavirus. L’uomo resta ricoverato in Abruzzo. Le condizioni di salute sono buone. I suoi familiari – con grande senso di responsabilità – sin da subito si sono messi in quarantena.