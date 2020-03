A Riccia scattata la zona rossa, in paese sale a sessanta il numero delle persone in quarantena

“La gente di Riccia è molto rispettosa delle regole e tutti si sono attenuti alle disposizioni. Oggi è San Giuseppe, per noi è la festa dell’accoglienza e le nostre case come ogni anno avrebbero ospitato tante persone. E’ dura vedere invece il paese deserto”. Così il sindaco di Riccia Pietro Testa parla del primo giorno del suo paese trasformato in zona rossa dalla quale non ci si può muovere per effetto delle misure restrittive legate all’emergenza coronavirus. Il primo cittadino riferisce che il numero delle persone in quarantena in paese è salito a oltre sessanta tra familiari dell’anziano contagiato e operatori della locale postazione del 118 dove lavora il medico risultato positivo al Covid-19. Infine il sindaco, proprio a proposito del medico, spiega che “fortunatamente i contatti dovrebbero essere stati limitati perché negli ultimi giorni pochissime persone si sono rivolte alla locale postazione del 118 per chiedere di essere visitate”.