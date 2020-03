Emergenza Covid-19: la UIL FPL chiede confronto con le aziende per la sicurezza dei lavoratori

L’emergenza creatasi per il Covid-19 sta mobilitando anche i sindacati, impegnati a difendere diritti e prerogative dei lavoratori, in particolare di quelli che lavorano nei settori più a rischio contagio.

Per questo la UIL FPL, rende noto la Segretaria regionale Tecla Boccardo, ha avviato la campagna “ #IoRestoALavoro #TuRestaACasa” per chiedere, con immediatezza: un confronto nelle aziende per la sicurezza (per verificare lo stato delle misure di sicurezza e gli strumenti di protezione, nonché i protocolli di prevenzione da adottare); tamponi e profilassi per il personale esposto; l’assunzione immediata di nuovi professionisti nella sanità e la stabilizzazione di tutti gli operatori sanitari precari.