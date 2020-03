Toma pronto a misure più dure: “Se molisani non rispetteranno restrizioni attuerò provvedimenti drastici”

“Non esiterò ad attuare provvedimenti drastici nel caso in cui i nostri corregionali non rispetteranno le norme dettate dall’Istituto superiore di sanità”. Lo dice in un video diffuso attravero i social il presidente della Regione Donato Toma. Il governatore ha anche rinnovato l’invito a restare a casa, ricordando che i prossimi giorni “saranno decisivi per capire se tutte le persone che sono rientrate tra il 6 e l’8 marzo dalle zone rosse del nord hanno contratto il virus, oppure no, e potremo capire lo stato dell’infezione in Molise”.