Rubrica sulle squadre regionali: Roccasicura

Anche sul Giornale del Molise seguiremo un rubrica di approfondimento sulle squadre di eccellenza regionale. Nel primo articolo ci occupiamo del Roccasicura. Il club pentro è alla seconda partecipazione al massimo torneo regionale dopo la storica promozione ottenuta ai play-off nel maggio di due anni fa. L’anno passato campionato di tutto rispetto per un team neopromosso in Eccellenza, una stagione chiusa a poche lunghezze dalla zona play off. In questa stagione l’obiettivo di alta classifica con l’allestimento di un organico da primato. Qualcosa non è andato per il verso giusto, un girone di andata con più bassi che alti, ha portato la società rappresentata dal presidente Traisci e dal direttore dell’area tecnica Palmegiano ad optare per il cambio della guida tecnica.

Al posto di Claudio Bonomi, allenatore nelle ultime due stagioni, è arrivato nello scorso mese di dicembre Antonio Pecoraro. L’ impegno della società non è finito qui, la squadra è stata rinforzata con due giocatori di assoluto spessore quali gli attaccanti Lombardi e Franco Calcagni, quest’ultimo lo scorso anno campione del campionato di eccellenza con il Vastogirardi di mister Farina. Da gennaio un cambio di passo netto, nelle otto giornate del 2020 una sola sconfitta, maturata sul campo delle Acli Campodipietra, due pareggi, negli scontri diretti contro Comprensorio Vairano e Tre Pini Sporting Matese, e tutte vittorie. Un cammino che ha portato il team gialloblù al quinto posto in zona play off con la prospettiva di lottare per il terzo e quarto posto distanti solamente tre lunghezze.

Alla ripresa, si spera il prima possibile, l’insidiosa trasferta di sesto campano e a seguire un calendario assolutamente con quattro gare interne e solo due trasferte sui campi delle ultime della classe Alife e Campobasso 1919. La società crede fortemente nell’obiettivo play off, la squadra ora è consapevole della sua forza e può contare sull’esperienza dei vari Maggi, Scudieri, Scampamorte, Mingione, Calcagni e sulle reti di Lombardi, già a quattordici centri in campionato dal mese di dicembre. L’obiettivo dichiarato è quello di vincere i play off regionali e provare la scalata alla serie D tramite gli spareggi nazionali. Un altro piccolo centro della nostra regione che, sull’esempio del Vastogirardi, punta sulla passione e sulla forza della società per una crescita graduale ed una continuità nel corso degli anni.