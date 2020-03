Rischio contagio coronavirus, il Comune di Trivento dispone misure più restringenti

Share on Twitter

Share on Facebook

Rischio contagio coronavirus, l’amministrazione comunale di Trivento dispone misure più restringenti. Con un’ordinanza datata 18 marzo 2020, il sindaco Pasquale Corallo avvisa la cittadinanza che è stata disposta la chiusura e conseguente divieto di accesso a tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale con effetto immediato fino alla data del 3 aprile 2020 e la chiusura e conseguente divieto di accesso al cimitero cittadino, tranne che per i riti funebri e per il tempo strettamente necessario. Infine, nell’ordinanza si intima che le trasgressioni saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P.E. con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000.