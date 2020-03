La Pro loco di Baranello dona all’Asrem le ultime risorse in bilancio per sostenere la Terapia intensiva

In questi giorni di emergenza, in Molise si susseguono le iniziative di solidarietà. La pro loco di Baranello ha destinato all’Asrem gli ultimi fondi rimasti in cassa: 2mila 500 euro. “Siamo in scadenza di mandato ed avevamo intenzione di utilizzare le ultime risorse in bilancio per fare una grande festa .- ha spiegato la presidente, Maria Cristina Giovannitti – Ma di fronte ad una situazione così grave abbiamo deciso, con orgoglio, di donare l’intera somma all’Asrem per contribuire a rafforzare la Terapia intensiva e quindi fronteggiare l’emergenza”.