La Lega Basket Femminile si è riunita per fare il punto della situazione

Ieri le 43 società di Serie A1 e A2 della Lega Basket Femminile si sono riunite in Assemblea. Riunione via etere per i club della palla a spicchi rosa che hanno fatto il punto della situazione sull’emergenza sanitaria che sta vivendo l’Italia. Il Consiglio Direttivo, per ora si attiene all’ultimo Decreto, quindi tutto fermo fino al 3 aprile si resta in attesa di nuovi provvedimenti governativi. Stagione 2019/2020 agli sgoccioli per quanto riguarda la regular-season, ma una corposa post-season da dover disputare. C’è la volontà di concludere i campionati ponendo in primo piano la tutela di tutte le parti interessate. A proposito della Molisana Basket Campobasso, il club prosegue con le iniziative social. Dopo la rubrica per restare in forma ieri è stata inaugurata “La Magnolia ai fornelli”. La prima a mettersi ai fornelli è stata Elena Sammartino che ha cucinato dei muffin. Un modo per essere vicina ai propri sostenitori e non solo. Un insieme di iniziative per mantenere il contatto con il mondo esterno, restando a casa.