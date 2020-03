Share on Twitter

Emergenza coronavius, l’amministrazione comunale di Trivento ringrazia l’Arma dei carabinieri. Il sindaco Pasquale Corallo ha voluto ringraziare gli uomini della locale Arma dei carabinieri, per il lavoro svolto fin ora di prevenzione, controllo del territorio e di solidarietà nei confronti della popolazione. Al ringraziamento del sindaco, si sono uniti anche alcuni cittadini, tra cui dei bambini, che hanno manifestato il loro ringraziamento appendendo uno striscione presso la caserma di Colle san Giovanni, con scritto “Anche grazie a voi andrà tutto bene” dov’è raffigurata la fiamma dei carabinieri e il tricolore, assieme all’ormai famosissimo arcobaleno. A questo tributo di affetto e di riconoscenza, il comandante della compagnia dei carabinieri di Bojano ha voluto rispondere con un plauso ed ha ringraziato a sua volta i cittadini. Inoltre, non ha perso l’occasione per ricordare a tutti il motto “Aiutateci ad aiutarvi”, perché solo insieme collaborando andrà davvero tutto bene.