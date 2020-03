Dopo 13 giorni riapre l’ospedale di Termoli: ma solo per le emergenze. Piena funzionalità tra qualche giorno

Dopo 13 giorni di chiusura e di forte preoccupazione per tutto il territorio del Basso Molise, oggi finalmente l’ospedale San Timoteo è tornato operativo. La struttura ha però riaperto con personale al minimo e solo nei prossimi giorni ci sarà una progressiva e totale riapertura. L’ingresso principale, infatti, è ancora chiuso al pubblico, gli ambulatori pure sono chiusi, non è possibile timbrare impegnative. C’è stato un comprensibile disorientamento oggi di molti utenti che sapendo della riapertura si sono recati in viale San Francesco. “L’ospedale però non può essere preso d’assalto, invito la popolazione a recarsi solo per l’emergenze” ha dichiarato a Telemolise il direttore Asrem Oreste Florenzano. E in effetti il primo reparto tornato funzionale è proprio il pronto soccorso, con la tenda pre-triage montata davanti al reparto di emergenza dove viene filtrato l’arrivo dei pazienti. All’interno tre infermieri.

I pazienti una volta passati per il pronto soccorso, vengono ricoverati se necessario, seguendo determinati percorsi e precise procedure all’interno della struttura. Stanno riaprendo man mano tutti i reparti, compreso il punto nascita dove c’è stato già un primo ricovero di un donna che deve partorire. Fra le prime operazioni tornate oggi disponibili dc’è stata quella della donazione di sangue e plasma all’ospedale San Timoteo. Ha riaperto anche la sala donatori e il presidente dell’Avis Mario Ianieri con un post su Facebook, che è anche un messaggio di speranza, ha spiegato le modalità di accesso. Ma in questi giorni di emergenza c’è anche il settore della pesca che soffre. I pescherecci infatti sono tutti fermi in porto e anche le imprese di mitilicoltura sono al collasso per la mancata richiesta di prodotto fresco. E’ per questo che le associazioni Federcoopesca Fedagripesca Molise, Associazioni Armatori Termoli e AGCI AGrital hanno scritto all’assessore regionale al ramo, Nicola Cavaliere, e al Presidente della Regione Donato Toma per sollecitare il ministro Bellanova e il governo per la richiesta di un fermo pesca straordinario per questo periodo, che potrebbe così andare a coprire i bisogni delle marinerie, al momento senza reddito.