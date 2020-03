Covid 19, un caso positivo al Neuromed. Sale a 26 il numero delle persone contagiate

Sale a 26 il numero dei casi positivi da Coronavirus in Molise. Un paziente, proveniente da fuori regione, al Neuromed di Pozzilli, è stato trovato positivo al Covid 19. Le attività al momento sarebbero sospese per consentire una serie di verifiche per accertare se altre persone possano essere state contagiate. A darne conferma a Telemolise il direttore generale dell’Asrem, Florenzano. 51 i tamponi eseguiti questa mattina al Cardarelli.

I numeri aggiornati sono questi: 26, come detto, i casi positivi, di cui 5 nelle ultime 24 ore, 2 pazienti deceduti, 11 ricoverati in ospedale, 5 in terapia intensiva. 300 i tamponi eseguiti in Molise dall’inizio dell’emergenza.

seguono aggiornamenti