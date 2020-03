Coronavirus, nuovo caso a Monteroduni: anziana trasferita al Cardarelli di Campobasso. Chiuso il pronto soccorso di Isernia

Un’altra persona è risultata positiva al Covid-19 in provincia di Isernia. Si tratta di una donna di Monteroduni, di 82 anni. La donna, si è appreso, nel pomeriggio è stata portata dal 118 al pronto soccorso del Veneziale di Isernia per essere sottoposta ad accertamenti. L’esito della Tac ha destato sospetti nei medici. I sospetti sono stati confermati quando è stato effettuato il tampone. Il personale in servizio ha così disposto il trasferimento al reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. A contattare il 118 sono stati i familiari. Già da qualche giorno la donna si stava curando per via di alcuni problemi di salute, a quanto sembra alle vie respiratorie. Oggi la febbre ha indotto i figli a contattare nuovamente il servizio di emergenza. Resta da capire in che modo la donna sia stata contagiata. In questi giorni è rimasta in casa, mentre i familiari non avrebbero avuto contatti con le zone a maggior rischio. Il pronto soccorso di Isernia, blindato per tutto il pomeriggio, è stato di fatto chiuso. Idem la radiologia, dove la donna è stata sottoposta ad accertamenti. È stata infatti disposta la sanificazione dei locali e la quarantena per tutto il personale sanitario che ha avuto contatti con la donna, sia al pronto soccorso sia in radiologia. Sostanzialmente un blackout operativo che durerà molte ore. Con questi salgono a tre i casi registrati oggi in provincia di Isernia.