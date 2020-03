Coronavirus, l’ospedale di Isernia prepara un settore per l’isolamento

E la sanità pubblica molisana si sta attrezzando in queste ore ad un possibile acuirsi dell’emergenza, ovvero alla possibilità che a Campobasso non ci siano più posti letto per gli affetti da Coronavirus. Per questo a Isernia si sta allestendo, proprio in queste ore, un settore dedicato dell’ospedale con sette posti letto per Coronavirus. Un settore completamente isolato dal resto del Ferdinando Veneziale. E la sanità pubblica molisana si sta attrezzando in queste ore ad un possibile acuirsi dell’emergenza, ovvero alla possibilità che a Campobasso non ci siano più posti letto per gli affetti da Coronavirus. Per questo a Isernia si sta allestendo, proprio in queste ore, un settore dedicato dell’ospedale con sette posti letto per Coronavirus. Un settore completamente isolato dal resto del Ferdinando Veneziale.

Non si tratta di un reparto, ma di un settore del Pronto Soccorso, tutta la parte posteriore, con sette posti letto in tre stanze, del tutto isolate dal resto del reparto, ma attraverso un corridoio collegabili al reparto di Rianimazione. Già tre ventilatori sono arrivati e si stanno allestando i posti letto in queste ore. I lavori dovrebbero finire in pochi giorni.