Coronavirus, la Santa Croce dona all’Asrem 50mila bottiglie di acqua minerale

La Santa Croce, società di produzione dell’omonimo marchio nazionale, ha donato al sistema sanitario del Molise 50mila bottiglie di acqua minerale. La consegna è stata effettuata ieri nella base regionale della Protezione civile a Campochiaro, in provincia di Campobasso. L’acqua minerale sarà distribuita negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie.

La società di imbottigliamento ha le sue sedi produttive in Molise, a Castelpizzuto in provincia di Isernia, e in Abruzzo, a Canistro in provincia dell’Aquila.

“In questo momento di emergenza e di grande preoccupazione per il coronavirus ognuno è chiamato a fare la propria parte con azioni concrete di solidarietà. – spiega il patron della Santa Croce, l’ingegnere molisano Camillo Colella – Abbiamo cominciato con la fornitura nella nostra regione che, per fortuna, finora vive una situazione di contagio che è sotto controllo, per poi continuare gradualmente in altre regioni”.

Acqua Santa Croce, per i suoi indici e principi, è da anni considerata da Altro Consumo la migliore acqua minerale italiana.