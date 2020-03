Campobasso, da giovedì 19 marzo nuovi orari per il trasporto pubblico locale

Partono da domani, giovedì 19 marzo, i nuovi orari del trasporto pubblico locale a Campobasso, ulteriormente ridotti rispetto ai provvedimenti adottati nei giorni scorsi. Restano garantiti i servizi essenziali mantenendo linee e fasce orarie utili ai rifornimenti essenziali di chi non può muoversi diversamente, ma vengono soppresse tutte le corse risultate al momento superflue e che, a seguito di attento monitoraggio effettuato in questi giorni, stanno girando sistematicamente vuote dopo i provvedimenti restrittivi dei governi, sia nazionale che regionale. “I nuovi orari in vigore da domani – fanno sapere dal comune di Campobasso – sono consultabili sul sito della SEAC, e solo per garantire una più agevole consultazione sono stati inseriti nella colonna definita come “orario estivo”, pur non rispecchiando il tipo di orario di servizio solitamente indicato come estivo”.