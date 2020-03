Agnone. Caracciolo, personale del pronto soccorso in quarantena. Attesa per un tampone su un’anziana

Share on Twitter

Share on Facebook

La Asrem ha messo in quarantena preventiva il personale del pronto soccorso del Caracciolo di Agnone. Si tratta di un medico, di 4 infermieri e un OSS. Il medico di Riccia del 118 – positivo al tampone Covid-19 – nei giorni scorsi aveva infatti prestato servizio nel presidio dell’emergenza dell’ospedale altomolisano.

Intanto ad Agnone c’è preoccupazione anche per un’anziana – che già aveva malattie pregresse – poiché avrebbe manifestato sintomi compatibili con il Coronavirus. Si è in attesa dell’esito dei risultati del tampone da Campobasso. Domani la Asrem farà montare un tenda pre-triage anche davanti al Caracciolo.