Acquisto ventilatori polmonari per il “Cardarelli”: donazione da SICE impianti

Share on Twitter

Share on Facebook

La donazione, della “SICE impianti” di Livio De Vivo servirà per acquistare due ventilatori polmonari che saranno forniti all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Continua, con ottimi risultati risultati, la raccolta fondi, autorizzata dalla Asrem, coordinata da #Scontagiamoci e che mira a sensibilizzare gli imprenditori per arrivare alla fornitura di circa 10 ventilatori entro il prossimo 2 aprile. Ciò attraverso la SIARE Engineering (la società che ha sede in provincia Di Bologna, unica in Italia a produrre ventilatori polmonari) che ha fornito assicurazioni circa il rispetto della tempistica stabilita.

Il prezzo di acquisto è vantaggioso rispetto a quello di mercato perché la società bolognese, in questo periodo di emergenza e difficoltà per la diffusione del Covid-19, rinuncia al profitto sulle vendite.

“In questo momento – ha detto Livio De Vivo, titolare della SICE impianti – tutti dobbiamo dare il massimo e fare quello che possiamo in favore del prossimo. Ho sentito il dovere, morale e civile, di fare una donazione che possa servire a chi, ma spero non sia necessario, ne dovesse avere bisogno. Ho ritenuto giusto che a beneficiarne sia la struttura sanitaria pubblica della mia città, Campobasso” .