Ufficiale rinviati gli Europei di Calcio, si gioca a giugno 2021

Gli Europei di calcio, inizialmente in programma dal 12 giugno al 12 luglio di quest’anno, sono stati rimandati al 2021 in seguito all’emergenza coronavirus. Le nuove date proposte sono 11 giugno-11 luglio 2021. Lo ha deciso la Uefa, riunitasi oggi in videoconferenza con i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i dirigenti dell’Associazione dei club europei e delle Leghe europee.

Importanti le parole del presidente Uefa Aleksander Ceferin: “In un momento come questo la comunità del calcio aveva il dovere di mostrare unione, solidarietà e senso di responsabilità. La salute dei giocatori, degli staff e dei tifosi è la nostra priorità. Da parte di tutti c’è stato un autentico spirito di cooperazione”.

Intanto ieri i 20 club della Serie A hanno discusso in conference call le misure da adottare per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e consentire la conclusione del campionato. Tutti i club all’unanimità hanno votato per tentare in ogni modo di finire la Serie A regolarmente.

Decisa la deadline, le società hanno fissato la data del 9 maggio come data ultima per riprendere a giocare per poter poi consentire lo svolgimento delle giornate mancanti. Per risolvere tutte le questioni “collaterali” (contratti dei giocatori in scadenza, sponsorizzazioni, diritti tv), la proposta è quella di spostare le scadenze a metà luglio, con una deroga alle norme delle regole Noif.