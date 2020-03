Termoli, ospedale San Timoteo riapre mercoledì 18 marzo. Montata la tenda per il pre-triage

È prevista per domani, mercoledì 18 marzo, la riapertura dell’Ospedale San Timoteo di Termoli. Sono in via di completamento gli interventi di sanificazione e sono stati riorganizzati i turni. Intanto, nel parcheggio del Pronto Soccorso è stata montata una tenda per il pre-triage a cura del Servizio regionale di Protezione civile in collaborazione con la Misericordia di Termoli e l’Ampa di Bojano. La conferma è arrivata dal sindaco, Francesco Roberti.