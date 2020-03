L’imprenditore ed ex presidente Acem Corrado Di Niro: “Aiuti alle imprese a fondo perduto”

Dopo il varo da parte del Governo del Decreto con il quale si aiutano famiglie e imporese, è intervenuto l’imprenditore edile ed ex presidente dell’Acem Corrado Di Niro. “Il premier ha detto di essere consapevole che 25 miliardi non bastano e ha parlato di interventi rapidi – ha spiegato Di Niro – e dalle parole, ora, occorrerà passare ai fatti subito. Diversamente – ha continuato – saranno migliaia le aziende che non riapriranno dopo l’emergenza coronavirus, lasciando a casa milioni di lavoratori. Sarà importante – ha spiegato – prevedere aiuti alle imprese a fondo perduto. E’ indispensabile, perché aiutare vuol dire consentire la ripartenza. Il solo posticipo delle scadenze di tasse e cointributi – ha concluso Corrado Di Niro – non aiuterà le aziende, che si ritroveranno a dover pagare tutto insieme nella seconda parte del 2020. Ciò significherà il collasso delle imprese”.