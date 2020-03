Le difficoltà del commercio durante l’emergenza coronavirus: l’appello di Uil e Uiltucs

Appello della Uil per il Commercio. Lo hanno fatto la segretaria regionale Tecla Boccardo e il segretario della Uiltucs Pasquale Giuuarracino. “In questo periodo va necessariamente approfondita la questione del commercio”- hanno detto – “tutti i cittadini hanno, logicamente, necessità di recarsi a fare la spesa e , quindi, ciascuno di noi necessariamente passerà per la cassa di un supermercato o di un negozio del commercio per pagare i propri acquisti. Comprendiamo benissimo, dunque, di che portata sia il rischio che TUTTI I GIORNI corrono gli operatori del commercio in questo momento storico: bisogna, perciò, condividere alcune riflessioni. Innanzitutto, sino alla fine di febbraio i molisani hanno coltivato l’abitudine sbagliata di fare la passeggiata domenicale all’interno dei centri commerciali, invece che godere con la propria famiglia di tutte le bellezze che offre il territorio: oggi, che questo è precluso dai decreti del Presidente del Consiglio, noi chiediamo fortemente che tutti i negozi del commercio, anche la grande distribuzione organizzata, siano chiusi la domenica ed i festivi.

Chiediamo anche, con forza, che la chiusura di tutti gli esercizi commerciali sia sempre anticipata alle ore 18” – hanno continuato Boccardo e Guarracino – “Non è assolutamente necessario esporre gli operatori del commercio a rischi maggiori di quelli che già corrono l’intera settimana. Bisogna, inoltre, che tutti i clienti stiano bene attenti a rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro e bisogna garantire il

rispetto da parte delle aziende del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento delle diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e dotare tutti i lavoratori del commercio di adeguati dispositivi di protezione, quindi guanti, mascherine, visiere e gel disinfettanti, perchè sono proprio loro i più esposti al rischio contagio, essendo quotidianamente a contatto con l’intera popolazione. Ci vogliono più accortezze e più rispetto per questi lavoratori: l’appello – hanno spiegato ancora i due sindacalisti della Uil – è alla politica tutta, alle Forze dell’Ordine, alle aziende ed alle Associazioni datoriali. Vigilate, vigilate, vigilate: noi vi aiuteremo a segnalare gli abusi, perchè anche così fermeremo il contagio. Solo col rispetto di tutti e per tutti, andrà tutto bene” – hanno consluso Tecla Boccardo e Pasquale Guarracino.