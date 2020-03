La Chaminade Campobasso lancia il Challenge geniale sotto l’hashtag #iorestoacasa

Questa mattina tramite la sua pagina Facebook e Istagram la Chaminade Campobasso ha lanciato un contest, proposto da alcuni tecnici e giovani calciatori della Scuola calcio del club. Il Challenge Geniale una sfida al maschile e al femminile con quattro prove da dover superare. Una piccola sfida a distanza tra società e tesserati di tutte le categorie, del Molise e non solo, per sentirsi più uniti in questo momento. L’iniziativa promossa sotto l’hashtag #Io resto a casa prevede le nomination per coinvolgere quanti più giocatori e società possibili. La speranza è quella di una massiccia partecipazione, per sentirsi #distantimauniti. Un messaggio per sensibilizzare tutti, ragazzi, società, tifosi e non solo, a restare a casa in questo momento così delicato non solo per lo sport ma per la vita di tutti quanti.