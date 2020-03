Isernia. Provvedimento del sindaco per evitare assembramenti in località Le Piane

In questi giorni molti cittadini, a Isernia, hanno segnalato un notevole afflusso di persone in località le Piane, zona generalmente frequentata da podisti e atleti. Il sindaco, Giacomo d’Apollonio, raccogliendo queste segnalazioni, ha emesso un provvedimento precisando che “lo sport e le attività motorie sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”. Il sindaco richiama tutti a un responsabile rispetto delle disposizioni a tutela della salute di tutti, avvertendo che ha dato disposizioni alla Polizia municipale affinché effettui controlli in quell’area. D’Apollonio non esclude, in caso di palesi violazioni, di utilizzare misure ancor più restrittive, ossia il divieto d’accesso in località Le Piane.