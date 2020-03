Isernia. Chiuse tutte le aree verdi della città, ingressi limitati al cimitero

Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha disposto l’immediata chiusura della Villa Comunale, del Parco della Rimembranza, della Piazzetta dei Giovani Ricercatori e di tutte le aree gioco presenti sul territorio comunale, fino al 3 aprile, conferendo incarico al settore tecnico affinché tutti i parchi e le aree suddette siano adeguatamente recintate o transennate e munite, in buona evidenza, di copie della presente ordinanza, e conferendo incarico ala Polizia Municipale di effettuare un costante controllo sull’osservanza della ordinanza medesima. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500. In questo periodo saranno limitati anche anche gli accessi al pubblico al cimitero: si potrà entrare la mattina dalle 09:00 alle 11:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00, ma in ogni caso evitando assembramenti. Il sindaco “ordina allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l’applicazione fino al 3 aprile 2020 delle seguenti misure: in caso di tumulazione della salma l’ingresso ai Cimiteri comunali è ammesso secondo le modalità di cui in premessa; gli orari di apertura al pubblico dei Cimiteri comunali vengono modificati, per il periodo indicato, come segue: mattina dalle ore 09:00 alle ore 11:00 – pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00; nel rispetto degli orari che precedono, l’accesso del pubblico sarà consentito ad un solo soggetto per ogni defunto, e comunque l’ingresso sarà circoscritto ad un numero complessivo contemporaneo di soggetti tale da impedire assembramenti e da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; i custodi hanno la facoltà di disciplinare gli ingressi ai fini del rispetto delle presenti disposizioni”.