Forum Difesa Sanità Pubblica: “Riaprire subito ospedali Larino e Venafro”

Il Forum per la difesa della Sanità Pubblica di qualità ha espresso soddisfazione per l’emanazione del Decreto del Commissario ad Acta che autorizza l’assunzione immediata di circa 90 Medici, 50 Infermieri e 80 Oss. “Soddisfazione che – ha scritto in una nota il presidente Italo Testa – si aggiunge a quella per l’approvazione da parte del Ministero dell’Economia e Finanza del Decreto Commissariale che recepiva le proposte formulate dal Presidente Toma all’Unità di crisi per l’emergenza Virus Covid19”.

Il Forum, poi, commenta la notizia che la prevista apertura delle strutture ospedaliere di Larino e Venafro viene rinviata nel tempo, qualora se ne presenti la necessità, contestualmente al reperimento di ulteriori posti letto in rianimazione (per pazienti non Covid19) nelle strutture private convenzionate.

“Tale altalena comunicativa – ha sottolineato il Forum tramite Testa – produce, da una parte, ulteriore incertezza ed ansia nella popolazione, già provata dalle misure restrittive o costretta ad andare al lavoro, nonostante il rischio di contagio, anche per la produzione di merci non essenziali, dall’altra induce a pensare che i cambi di decisione siano eterodiretti. Soprattuto – ha continuato – la scelta di rinviare la messa in funzione di strutture ospedaliere al momento della necessità non consente di fronteggiare in modo adeguato l’effettiva emergenza e di garantire le cure ai pazienti nel momento in cui ce ne fosse bisogno. Il ripristino di Strutture Ospedaliere, come dichiarato alla stampa dallo stesso Presidente Toma, – ha detto ancora il Forum – richiede comunque dei tempi non compatibili con l’emergenza. L’esperienza degli altri ci consente di evitare l’errore di inseguire l’epidemia e di essere in grado di prevenirne i danni”.

Preoccupazione viene espressa sulla tenuta delle strutture.

Unendosi alla richiesta del Comune di Larino, il Forum ha avanzato a tutti i componenti dell’Unità di crisi,di ripristinare in tempi strettissimi la funzionalità delle strutture ospedaliere di Venafro e del Vietri, quest’ultimo dotato di apparecchiature nuove da mettere in funzione, perché possano essere effettivamente utilizzate in caso di bisogno.