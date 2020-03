Coronavirus: sale a 23 il numero dei contagiati in Molise

È salito a 23 il numero dei casi positivi al coronavirus in Molise.

Ieri il contagio dell’anziano a Riccia e del giovane di Campobasso.

Oggi è stato registrato un nuovo caso nel paese della valle del Fortore, legato al cluster proprio dell’anziano.

Sempre stamane, come confermato dal DG dell’Asrem Oreste Florenzano, altri due tamponi sono risultati positivi su pazienti di Montenero di Bisaccia, legati costoro al cluster della 61enne attualmente in rianimazione.

Ieri il decesso dell’82enne di Termoli.

A Riccia in quarantena una 50ina di persone. La famiglia dell’anziano è infatti numerosa (9 figli), e a contagiarlo sarebbe stato proprio da uno di loro, rientrato da Lodi il 6 marzo scorso e asintomatico.

Questa circostanza del possibile paziente asintomatico ma portatore sano di covid 19 ha messo in allarme l’intera popolazione di Riccia che ha avuto contatti diretti con la famiglia dell’anziano e questa notte ci sarebbe stato un via vai di cittadini allarmati che chiamavano i numeri di emergenza della regione e, seguendo il protocollo, chiedevano di essere sottoposti al test.

Intanto si attende l’esito di un tampone su un paziente del reparto di medicina al Cardarelli.

Si tratta di un anziano (o anziana) ricoverato nei giorni scorsi che potrebbe aver avuto contatti con una parente che vive e lavora in Lombardia. Questo (o questa) paziente, infatti, dopo un periodo di degenza in Medicina per altre patologie, sarebbe tornata in Ospedale con diagnosi di polmonite.

Nel caso in cui il test coronavirus risultasse positivo, scatterebbero sia l’operazione di sanificazione del reparto che la catena epidemiologica anche per capire se il paziente si sia eventualmente recato in altre divisioni del Cardarelli per visite e accertamenti.