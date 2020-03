Coronavirus, iniziata la sanificazione nel Comune di Montefalcone nel Sannio. Nella giornata di oggi, 17 marzo, gli addetti alla sanificazione ambientale contro il contagio da Covid-19 hanno iniziato le attività presso i locali del Comune, scuole, asilo, chiesa, centro anziani, campo sportivo, caserma dei carabinieri, ambulatorio, scuolabus e altri mezzi di proprietà comunale. Nei prossimi giorni, si darà luogo agli interventi di sanificazione delle strade. L’amministrazione comunale sta intervenendo per limitare in tutti i modi il contagio da coronavirus, anche attraverso azioni di sensibilizzazione. Il comune di Montefalcone nel Sannio, sin da subito, ha anche provveduto ad istituire un servizio di consegna gratuita di farmaci e beni di prima necessità per gli anziani e, più in generale, per quei nuclei familiari impossibilitati a provvedere autonomamente.