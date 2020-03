Coronavirus, 4 nuovi contagi in Molise: sale il numero dei positivi, c’è anche medico 118 di Riccia. Postazione in quarantena

Continuano a salire di ora in ora i casi di coronavirus in Molise. Oggi nuovi contagi e il totale delle persone risultate positive al Covid 19 che sale a 24.

2 come noto i pazienti deceduti (l’uomo di sesto campano morto allo spallanzani di roma e l’82enne di Termoli al Cardarelli).

11 sono le persone attualmente ricoverate al Cardarelli. 5 in terapia intensiva.

Quanto ai nuovi casi di oggi si tratta di altre due persone di Montenero di Bisaccia. E poi di un operatore del 118 che lavora a Riccia e di suo padre. Di conseguenza la postazione del 118 del paese è stata chiusa e tutto il personale è stato messo in quarantena. L’adiacente poliambulatorio è stato sanifcato ma resta aperto.

Potrebbe essere stato dunque anche l’operatore sanitario stesso a contagiare l’anziano ricoverato ieri in quanto quest’ultimo, lo scorso 4 marzo, aveva chiamato in casa il 118 in seguito ad un malore della moglie. Tutte questioni comunque ancora da verificare. Proprio a Riccia la situazione più delicata in questo momento, partita dal caso dell’anziano.

Questa la situazione comunicata alle 20 di oggi 17 marzo dal governatore Toma: 5 le persone in Terapia intensiva, di cui 2 pazienti bergamaschi, 6 nel Reparto di Malattie infettive, tutte ricoverate presso il P.O. Cardarelli di Campobasso. Sono 14, invece, le persone in isolamento domiciliare. Complessivamente, i casi positivi sono 23, oltre ai 2 trasferiti da Bergamo.