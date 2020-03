Toma, sul Vietri e SS Rosario facciamo chiarezza: “Vanno riaperti solo in caso di emergenza”

L’ipotesi di riapertura degli ospedali di Larino e Venafro, avanzata nei giorni scorsi, necessita di un chiarimento. A dirlo è il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, che definisce i termini della questione che investe il Vietri e il SS Rosario, nosocomi ormai declassati da tempo al rango di ambulatori. Entrambi, dice Toma, verranno riaperti solo in caso di emergenza.

Anche sulla ipotesi dell’utilizzo di un ospedale da campo, Toma ha voluto contestualizzare, precisandola, la questione. Si è trattato di un paradosso, non di una mia proposta, fatto in risposta alla domanda di una giornalista che paventava scenari catastrofici.

Un tema molto avvertito, è quello della presenza per motivi di studio o di lavoro di corregionali all’estero. L’appello di Toma è chiaro: restate sul posto, non muovetevi e se proprio dovete tornare – aggiunge – dovete registrarvi e mettere in quarantena e verrete seguiti.

Sul Vietri e SS Rosario, va chiarito per dovere di cronaca, che vennero declassati e quindi di fatto smantellati, dal Programma Operativo varato dall’allora presidente della Regione, Paolo Di Laura Frattura, e trasformato in legge dal governo presieduto dall’attuale Commissario europeo, Paolo Gentiloni, attraverso un emendamento inserito nella legge di stabilità.