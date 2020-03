Rischio contagio coronavirus, il sindaco di Castropignano chiude il cimitero. Con una nota dalla residenza municipale, il primo cittadino Nicola Scapillati avvisa l’intera cittadinanza che i locali cimiteri di Castropignano e frazione Roccaspromonte saranno chiusi fino al prossimo 3 aprile. Un provvedimento messo in atto per ridurre il rischio di contagio “nell’intento della salvaguardia della salute dei cittadini”. Il sindaco confida nella sensibile collaborazione al fine di contenere la diffusione del contagio da coronavirus. In merito già i decreti ministeriali hanno apportato alcune restrizioni, come il divieto della celebrazione funebre e l’abolizione delle condoglianze usuali, con strette di mano e abbracci. Lo stato di emergenza sta cambiando notevolmente le nostre abitudini quotidiane ma, per il momento, rimane l’unico modo per fermare l’avanzare del coronavirus.