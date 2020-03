Primo decesso per Coronavirus in Molise, è morto un uomo di 82 anni di Termoli. La mappa aggiornata del contagio

Non ce l’ha fatta uno dei pazienti positivi al Coronavirus ricoverati all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Un anziano di 82 anni di Termoli è morto. Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sulle cause del decesso. L’uomo faceva parte della Comitiva rientrata da un viaggio in Trentino ed era ricoverato in Terapia Intensiva. Le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso avvenuto nelle ultime ore.

Intanto, due delle tre persone ricoverate in malattie infettive sono state dimesse e ora si trovano in isolamento domiciliare. Lo ha dichiarato a Telemolise il direttore generale della Asrem, Oreste Florenzano.

Attualmente sono tre pazienti (più i due arrivati dalla Lombardia) ricoverati in Terapia Intensiva, uno resta in Malattie Infentive e, con la dimissione di due dal reparto infettivi, sono ora dodici pazienti in isolamento domiciliare.