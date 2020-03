Ortis, M5s: “Più controlli nella zona industriale di Termoli”. Inviata una lettera al Prefetto di Campobasso

Il dibattito intorno alla Fiat è sempre più serrato, con lo stabilimento di Termoli al centro dell’attenzione riguardo la necessità di una chiusura dell’impianto e, comunque, una maggiore attenzioni alle condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Sul tema è intervenuto il senatore dei 5 stelle, il molisano Fabrizio Ortis che ha invocato più controlli all’interno della Zona Industriale di Termoli.

Lo ha fatto ufficialmente con una lettera inviata il Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, in cui ha chiesto, appunto, di intensificare i controlli “affinché venga tutelata il più possibile la salute dei lavoratori e vengano rispettate le norme di prevenzione e protezione finalizzate ad evitare la diffusione del Covid-19”.

Ortis ha spiegato che tali norme sono indicate dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo tra Governo, Associazioni imprenditoriali e Sindacati.

La lettera del senatore 5 Stelle è stata pienamente condivisa anche dal portavoce in Consiglio regionale Valerio Fontana che, insieme a Patrizia Manzo, aveva sollecitato azioni del genere da parte degli organi preposti, oltre a controlli serrati da parte delle forze dell’ordine sulle condizioni di viaggio dei tanti lavoratori pendolari.

“Si tratta di pendolari che utilizzano l’autobus per recarsi negli stabilimenti industriali di Termoli e della Val di Sangro” ha rimarcato Ortis sottolineando che in una fase di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, bisogna garantire le distanze minime tra i passeggeri ed evitare prevedibili assembramenti in bus, spesso, troppo affollati. “Auspico, infine – ha concluso – in totale sintonia con i nostri Consiglieri regionali, anche l’aumento degli autobus a disposizione dei nostri operai”.