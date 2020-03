Isernia, partita la sanificazione della città

Il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore all’ambiente Domenico Chiacchiari rendono noto che sono iniziati gli interventi di sanificazione della città finalizzati al contrasto dei contagi del Covid-19.

I primi interventi saranno effettuati lungo le principali arterie stradali della città e nel centro storico. Domani, si interverrà per la disinfezione delle altre vie cittadine, oltre che nel quartiere San Lazzaro e nelle borgate. Un particolare intervento di sterilizzazione riguarderà i luoghi abitualmente più frequentati come la stazione e piazza Celestino V.

Tutte queste attività di sanificazione degli ambienti pubblici all’aperto verranno ripetuti settimanalmente per le prossime tre settimane.