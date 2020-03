“In forma con Magnolia” sui social la nuova rubrica del club molisano

La quarantena costringe le giocatrici della Molisana Basket Campobasso a restare dentro casa. Le rosso blù non vogliono perdere il loro contatto con il pubblico allora spesso postano foto e video per essere vicine ai loro sostenitori. Da ieri è partita, anche, una nuova rubrica in “Forma con Magnolia”. Emilia Bove ha suggerito il primo esercizio da fare in casa, senza attrezzature professionali, per mantenersi in allenamento anche in casa. Nei prossimi giorni tutte le giocatrici della Magnolia consiglieranno un esercizio. Sui canali social del club ( Facebook e Istagram) verranno postati gli allenamenti.