Fca chiude in tutta Europa tranne a Termoli: clima teso in azienda. Sciopero a oltranza

Fca chiude gli stabilimenti europei fino al 27 marzo per il calo della domanda e per consentire la sanificazione. Ma Termoli è esclusa. “La sospensione della produzione – si legge in una nota – viene facilitata per consentire al Gruppo di essere pronto a iniziare la produzione tempestivamente quando le condizioni del mercato lo consentiranno”. Stop agli impianti in Serbia e in Polonia e stop in Italia a Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori Carrozzerie, Grugliasco e Modena. Termoli dunque continua a restare operativo, non si comprende la motivazione e non è facile spiegarla agli operai del Molise, che si sentono cittadini di serie B, perché devono continuare ad andare in fabbrica con tutti i rischi che si corrono in questa emergenza, quando i colleghi del resto d’Italia restano a casa. Rischi legati non solo al posto di lavoro in sé, ma anche al modo in cui si raggiunge la fabbrica di contrada di rivolta del Re, con i pendolari costretti a viaggi in autobus dove è impossibile rispettare le distanze di sicurezza. Dallo scorso giovedì molti operai sono in sciopero. Sciopero indetto dai sindacati che chiedono la chiusura dell’azienda per qualche giorno la sanificazione e il rientro al lavoro con dispositivi di protezione per tutti gli operai. Sacrosanti diritti insomma per la sicurezza dei lavoratori, che in questi giorni di emergenza nazionale sono destinatari anche di provvedimenti disciplinari. C’è chi ricorre ai congedi parentali, chi ricorre alla malattia. Insomma il clima alla Fca di Termoli è di altissima tensione. Al momento sono due i reparti che lavorano: quello dove si produce il motore T4 destinato al mercato americano della Jeep e quello dove si produce il cambio C520 per il mercato turco. Da questa mattina i sindacati sono stati in riunione con la direzione aziendale dell’impianto di Termoli. Hanno ribadito le loro posizioni su sanificazione e rientro al lavoro in sicurezza con i dispositivi per tutti. Se non verranno accontentati sarà sciopero a oltranza.