Covid 19, i 5Stelle in Consiglio regionale donano all’Asrem due ventilatori polmonari mobili

Il MoVimento 5 Stelle Molise ha donato all’Asrem due ventilatori polmonari mobili per contribuire al contrasto del Coronavirus. La donazione è frutto di una parte dei soldi accantonati dai portavoce pentastellati in Consiglio regionale grazie al taglio dei propri stipendi. Prima di fare questa scelta, gli stessi portavoce si sono confrontati con gli operatori e con i dirigenti Asrem per comprendere i loro reali bisogni in questa fase delicata del contrasto al Coronavirus. “Avendo parlato con gli addetti ai lavori – hanno spiegato – abbiamo la certezza che la donazione dei ventilatori rappresenti un gesto utile in questo momento ma anche in seguito, quando l’emergenza Coronavirus sarà superata”.