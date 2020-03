Coronavirus, anche Tèmenos aderisce alla campagna #andràtuttobene

È arrivato il momento di fermarci, è arrivato il momento del coraggio. Il coraggio di aspettare con responsabilità che passi la fase critica e allo stesso tempo di elaborare delle strategie per far sì che la nostra mente non cada nell’oblio dell’ozio. Ecco perché anche il Centro Témenos di Monteroduni (IS) aderisce alla campagna #andrátuttobene promossa in questi giorni sui social. Il cartellone, realizzato interamente dagli ospiti del Centro, è stato un momento per stimolare i ricordi del passato, storie di altri tempi che hanno in comune all’oggi la paura per un nemico che si chiami guerra, malattia, virus o fame. Sì la storia, raccontata dalle bocche di chi ha conosciuto mille nemici, ha il sapore della speranza, della forza e ci fa davvero credere che tutto andrà bene. Ecco che il cartellone è fatto da chi ha combattuto ed ha vinto, dalla storia che ci insegna che tutto è possibile e che dopo ogni tempesta segue sempre il sereno. Loro ne sono i testimoni.

#andràtuttobene